Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко рассказал, что команда стала больше играть с мячом и активнее прессинговать после вступления Хуана Карлоса Карседо в должность главного тренера столичного клуба. Об этом он рассказал в беседе с championat.com.

«Я бы назвал ее испанской, ведь Хуан Карлос и сам из этой страны», - сказал Барко, отвечая на просьбу сформулировать главную игровую идею наставника команды.

По словам полузащитника, этот подход предполагает контроль мяча и активный прессинг.

Футболист также отметил, что при новом тренере его роль на поле немного изменилась по сравнению с периодом работы предыдущего тренера Деяна Станковича. Барко признался, что ему нравится чаще владеть мячом и помогать партнерам по команде. Именно этого от него требует Карседо. Полузащитник признался, что старается следовать установкам наставника.

Известно, что Хуан Карлос Карседо возглавил красно-белых в начале января.

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