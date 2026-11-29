Женская сборная России по гандболу завоевала золотые медали международного турнира IHF Nations Trophy, который прошел в Болгарии. В финальном матче россиянки обыграли команду Белоруссии со счетом 31:22.

На групповом этапе российские гандболистки разгромили сборные Бельгии (41:16) и Косова (37:8). В полуфинале они оказались сильнее хозяек турнира — команды Болгарии, победив со счетом 45:22. Таким образом, сборная России выиграла все четыре матча соревнований.

IHF Nations Trophy стал для женской сборной России первым официальным соревнованием почти за 5 лет.

В июле 2026 года Международная федерация гандбола (IHF) сняла ограничения на участие российских и белорусских сборных в соревнованиях под своей эгидой. На турнире в Болгарии россиянки выступали с национальной символикой.

Ранее сообщалось, что россиянка Мирра Андреева вошла в число кандидатов на звание «Теннисистка года».