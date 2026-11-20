Женская теннисная ассоциация (WTA) объявила претенденток на награды по итогам сезона 2026 года.

Россиянка Мирра Андреева вошла в число кандидаток на звание «Теннисистка года», а Диана Шнайдер поборется за приз в номинации «Прогресс года».

За главную индивидуальную награду вместе с Андреевой также будут бороться представительница Казахстана Елена Рыбакина, белоруска Арина Соболенко, чешка Линда Носкова и украинка Элина Свитолина.

Ранее сообщалось, что Андреева триумфально завершила Итоговый турнир WTA, обыграв в финале украинку Элину Свитолину. Она стала первой представительницей России, которой удалось завоевать титул на Итоговом турнире WTA за последние 22 года.