Женская сборная России по гандболу разгромила команду Бельгии на международном турнире IHF Nations Trophy в Кранево (Болгария). Для россиянок эта игра стала первым официальным матчем почти за пять лет — они не выступали на соревнованиях под эгидой организации с чемпионата мира 2021 года.

На Nations Trophy команды России и Бельгии входят в группу А. Сборная РФ нанесла сокрушительное поражение соперницам, закончив встречу со счетом 41:16. Самым результативным игроком стала Алина Загороднева, забросившая 8 мячей.

На групповом этапе российская сборная также встретится с командой из Косово — матч состоится 27 ноября. Полуфиналы пройдут 28 ноября, а финал запланирован на 29 ноября.

Напомним, летом этого года Международная федерация гандбола (IHF) допустила сборные России и Белоруссии к международным турнирам без каких-либо ограничений.