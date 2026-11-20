Польша намерена отказать российским фигуристам в участии в соревнованиях, которые 25-29 ноября пройдут в Варшаве, сообщает портал RMF24.

По данным издания, заявку на участие в турнире серии «Челленджер» подали два российских танцевальных дуэта — Анна Коломенская и Артем Фролов, Екатерина Миронова и Евгений Устенко.

Но, как заявил заместитель министра спорта Польши Петр Борис, россиянам будет отказано в допуске.

Ранее сообщалось о том, что почти все российские конькобежцы, которые собирались принять участие в этапе Кубка мира в Нидерландах, не получили визы. Въехать в страну сможет только Даниил Найденышев, у которого есть возможность сделать это по французской шенгенской визе.

Канада также не собирается впускать российских хоккеистов для участия в молодежном чемпионате мира. После того, как местные власти заявили, что не выдадут россиянам визы, сайт Международной федерации хоккея подвергся кибератаке, и на его главной странице появилось сообщение о страхе перед сборной России.