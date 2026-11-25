Двукратный призер Олимпийских игр, мировой рекордсмен, российский пловец Климент Колесников рассчитывает завоевать медаль на чемпионате мира на короткой воде в Пекине и помочь команде в эстафетах. Об этом он рассказал в интервью «Российской газете».

На турнире, который пройдет с 1 по 6 декабря, Колесников выступит на дистанции 50 метров на спине.

«Отработать свой заплыв на 50 м на спине и стараться помочь команде в эстафетах», - рассказал о своих планах Колесников.

Спортсмен отметил, что рассчитывает услышать российский гимн на пьедестале почета.

«Надеюсь, поднимусь на пьедестал, услышу гимн. Это особое чувство, которое дает понять, что все было не зря», - добавил спортсмен.

После завершения соревнований пловец планирует сосредоточиться на подготовке к летнему сезону и чемпионату мира в Будапеште, где предстоит соревноваться в длинном бассейне.

Спортсмен рассказал, что в последнее время существенно изменил подход к тренировкам. Теперь он занимается под руководством Аркадия Тарасевича, а также работает с другими специалистами. По словам Колесникова, перемены уже помогают ему восстанавливать прежние ощущения и физическую форму.

Пловец выразил надежду, что обновленный тренировочный процесс позволит улучшить результаты. Он отметил, что постепенно начинает ощущать положительные изменения в подготовке.

Ранее тренер Андрей Шишин назвал основных конкурентов России на ЧМ по плаванию в Пекине.