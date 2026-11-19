Сборная России по плаванию поспорит за награды чемпионата мира на короткой воде с командами США, Австралии, Китая, Франции, Нидерландов и Италии. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал главный тренер сборной РФ Андрей Шишин.

По его словам, в преддверии олимпийского года все команды решили выставить «боевые» составы, хотя обычно на короткой воде так не происходит.

«Сейчас настолько серьезно и жестко все настроены, что даже впервые Штаты сделали отбор на этот турнир, как на Игры, как на длинный чемпионат мира. Все сборные находятся в сумасшедших кондициях», - сказал Шишин.

Он добавил, что на национальных чемпионатах «падают» мировые рекорды, поэтому турнир обещает быть зрелищным и интересным.

Чемпионат мира пройдет с 1 по 6 декабря в Пекине, в Водном кубе, специально построенном для Игр-2008. Шишин возглавил сборную перед ее успешным возвращением на международную арену на чемпионате мира-2025 по водным видам спорта в Сингапуре.