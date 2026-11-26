Теннисный сезон-2026 подарил российским болельщикам настоящие эмоциональные качели. Пока 19-летняя Мирра Андреева переписывала историю мирового спорта, а Даниил Медведев доказывал, что его рано списали со счетов, другие лидеры нашей сборной сталкивались с болезненными спадами и тяжелой перестройкой. Aif.ru подвёл итоги уходящего года для шести главных звезд российского тенниса вместе с бывшим теннисистом, финалистом Кубка Дэвиса-1995 Андреем Чесноковым.

Мирра Андреева стала новой королевой мирового тенниса

Главным спортивным триумфом года для нашей страны стал феноменальный взлет Мирры Андреевой. В 19 лет сибирячка перестала быть просто «перспективной звездочкой» и превратилась в одну из главных сил мирового женского тура, завоевав за сезон четыре титула. Кульминацией лета стал июньский «Ролан Гаррос». На парижском грунте Мирра уверенно дошла до финала и, не оставив шансов полячке Майе Хвалиньской (6:3, 6:2), впервые в карьере подняла над головой кубок турнира «Большого шлема».

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Но на этом Андреева не остановилась и в ноябре идеально дебютировала на Итоговом турнире WTA, куда отбираются восемь лучших по рейтингу теннисисток планеты. Мирра выиграла трофей, не отдав соперницам ни единого сета за весь турнир и победив в решающем матче Элину Свитолину (7:5, 6:3). Год россиянка закончила на рекордной для себя второй строчке мировой табели о рангах. Уступила лишь Елене Рыбакиной, но оставила позади грозную Арину Соболенко.

«Женский Итоговый турнир меня разочаровал из-за огромного количества невынужденных ошибок у лучших теннисисток мира. Конечно, Мирра Андреева не проиграла ни одного сета и выглядела практически в каждом матче на голову сильнее соперниц. Надеюсь, что в следующем сезоне она станет первой ракеткой мира», – отметил в беседе с Aif.ru Андрей Чесноков.

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Диана Шнайдер рвётся в мировую элиту

Еще одной героиней сезона стала 22-летняя Диана Шнайдер, которая окончательно закрепилась в статусе второй ракетки России, выиграла крупный турнир в Токио и повторила свой лучший результат в карьере, поднявшись на 11-е место в мире. Главный спектакль Диана устроила в четвертьфинале «Ролан Гаррос». Уступая по ходу матча первой ракетке мира Арине Соболенко, россиянка переломила ход встречи и в решающей партии разгромила белоруску всухую – 3:6, 7:5, 6:0.

В концовке сезона Шнайдер впервые попробовала свои силы на Итоговом турнире WTA. Пусть туда она попала в статусе запасной и в очном матче на групповом этапе не смогла навязать борьбу поймавшей кураж Мирре Андреевой, сам факт участия в главном старте осени подтвердил, что у женского российского тенниса сформировался мощный дуэт лидеров на годы вперед.

«У Шнайдер отличное чувство мяча, большой талант и перспективы закрепиться вслед за Миррой в мировом топе. У меня был опыт работы с ней. Ее удар очень сложно предсказать. Уверен, что она себя покажет и в одиночном теннисе, и в парном», – подчеркнул эксперт.

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Екатерина Александрова вылетела из топ-10

Для 31-летней Екатерины Александровой сезон-2026 получился переходным и непростым. Прошлый год она завершала в элитной десятке мирового рейтинга, но удержать эту планку в новом сезоне не удалось – Екатерина откатилась на 32-ю строчку, пропустив вперед по рейтингу еще и Анну Калинскую (26-е место). В одиночном разряде самым ярким моментом стал её февральский выход в финал турнира в Абу-Даби, однако заветный кубок тогда ускользнул из рук.

Осенью Екатерина решилась на серьезные перемены и в сентябре прекратила сотрудничество со своим тренером Игорем Андреевым. Компенсировать неудачи в одиночке отчасти помогли выступления в парном разряде. Там Александрова чувствовала себя куда увереннее и сумела пополнить коллекцию двумя чемпионскими титулами – в Абу-Даби и Берлине.

Даниил Медведев триумфально вернулся в пятерку лучших

В мужском теннисе главным поводом для гордости вновь стал Даниил Медведев. Предыдущий, 2025 год 30-летний россиянин откровенно провалил – он выпал из первой десятки, финишировал лишь 13-м и впервые за долгое время оказался вне Итогового турнира. Казалось, лучшие годы позади, однако в 2026-м Даниил провел образцовую работу над ошибками и вернулся в мировую элиту.

Медведев вновь обрел фирменную стабильность и забрал сразу четыре титула: в Брисбене, Дубае, Ханчжоу и Алма-Ате, доведя счет своих карьерных трофеев до красивой отметки в 25 побед. На самых крупных турнирах тоже был полный порядок. Россиянин добрался до финала престижного «Мастерса» в Индиан-Уэллсе и дошел до полуфинала Итогового чемпионата ATP, что позволило ему закончить год на почетном пятом месте в мире.

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«Медведев показал хорошую форму в этом сезоне. Местами навязывал конкуренцию ведущим теннисистам мира. Ему не хватает стабильности. Если в следующем сезоне не будет серьёзных травм, то несколько турниров ATP Даниил возьмёт. Говорить о победе на турнирах Большого шлема – очень сложно», – считает Андрей Чесноков.

Карен Хачанов подарил болельщикам американскую сказку

Сезон Карена Хачанова напоминал американские горки. Большую часть года 30-летний теннисист искал свою игру, нередко вылетал на ранних стадиях и в итоге опустился на 24-ю строчку мирового рейтинга. Однако именно Карен подарил российским болельщикам один из самых эмоциональных моментов года на Открытом чемпионате США в Нью-Йорке.

Любопытно, что перед стартом US Open Хачанов пошел на риск и сменил модель ракетки, согласовав этот шаг со спонсорами. Новинка сработала безотказно – Карен поймал кураж, пробился в полуфинал турнира «Большого шлема» и уступил там лишь будущему чемпиону Александру Звереву. Этот успех не только спас спортивную составляющую сезона Хачанова, но и позволил россиянину заработать за год больше призовых, чем в два предыдущих.

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Андрей Рублёв столкнулся с затяжным кризисом

Самым неприятным моментом года стал глубокий игровой и психологический спад Андрея Рублёва. Еще недавно он был железобетонным игроком первой пятерки, но в 2026-м (впервые с 2019 года) завершил сезон за пределами первой двадцатки – на 23-й строчке рейтинга ATP. Несмотря на летнюю победу на турнире в Бостаде, на больших аренах дела не клеились, а к осени серия поражений во встречах с игроками из первой десятки мира достигла девяти матчей подряд – в том числе Андрей уступил Даниилу Медведеву в российском финале турнира в Ханчжоу.

Впрочем, Андрей Чесноков уверен, что кризис позади и в лучшие моменты сезона Рублёв демонстрировал теннис высочайшего класса: «Рублёв провёл слабый сезон, один из худших за последнее время. Ему надо верить в себя и в свои возможности. В своей лучшей форме Андрей действует настолько дерзко и непредсказуемо, что в его стиле легко узнается легендарный Андре Агасси. Уверен, они к чему-то придут с Маратом Сафиным».