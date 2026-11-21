Российский теннисист Даниил Медведев завершил выступление на Итоговом турнире ATP в Турине в одном шаге от финала.

В полуфинальной встрече 30‑летний спортсмен встретился с первой ракеткой мира Александром Зверевым из Германии и уступил ему со счётом 7:6 (7:0), 6:4.

Теперь в решающем матче Зверев поборется за титул с испанцем Карлосом Алькарасом, занимающим третью строчку мирового рейтинга.

Несмотря на поражение в Турине, в истории личных встреч Медведев сохраняет преимущество над Зверевым, счёт противостояния составляет 14:9 в пользу россиянина. В настоящее время Медведев находится на пятой позиции в мировом рейтинге.

Итоговый турнир ATP, призовой фонд которого превышает 15,7 миллиона долларов, завершится 22 ноября.

Ранее российский лидер Владимир Путин поздравил теннисистку Мирру Андрееву с победой на итоговом турнире WTA в одиночном разряде.