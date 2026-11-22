Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин установил личный антирекорд по продолжительности безголевой серии в регулярном чемпионате НХЛ. Россиянин не сумел отличиться в матче против «Бостона», который завершился поражением его команды со счетом 5:7.

В нынешнем сезоне Овечкин провел уже 16 матчей без заброшенных шайб. Прежний антирекорд составлял 14 игр и был установлен в ноябре — декабре 2023 года. Предыдущая встреча с «Баффало» (3:6) стала для российского капитана 15-й безголевой игрой в сезоне.

Овечкин остается лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ. На счету 41-летнего форварда 1007 голов. Чтобы превзойти абсолютный рекорд канадца Уэйна Гретцки с учетом регулярных чемпионатов и плей-офф, россиянину необходимо забросить еще 10 шайб.