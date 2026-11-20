Форвард из России Александр Овечкин, выступающий за «Вашингтон Кэпиталз», обновил собственный антирекорд: столь долгой серии без голов в регулярных чемпионатах НХЛ у него ещё не было.

В матче регулярного первенства «Вашингтон» уступил «Баффало Сейбрз» — 3:6. Результативная передача Овечкина стала его единственным вкладом в атаку, а шайбу он не забрасывал уже в 15-й встрече кряду.

Так россиянин зафиксировал худший для себя результат карьеры по длительности безголевого отрезка в «регулярках» НХЛ. Прежний антирекорд составлял 14 матчей подряд без заброшенных шайб: впервые он был зафиксирован в сезоне-2023/24 — с 23 ноября по 21 декабря 2023 года включительно, — а затем повторён в сезоне-2026/27.

Возраст Александра Овечкина — 41 год. Нынешний сезон-2026/27 стал для него 22-м в НХЛ. Ранее хоккеист сообщил, что завершит выступления в Северной Америке по окончании этого чемпионата. В 20 матчах турнира на его счету 6 очков — 1 гол и 5 передач. По общему числу голов в регулярных чемпионатах россиянин остаётся рекордсменом лиги: 930 шайб в 1593 матчах. До него рекорд принадлежал канадцу Уэйну Гретцки — 894 шайбы в 1487 матчах.