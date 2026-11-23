Лидерство московского «Динамо» по итогам первого круга Российской премьер-лиги стало ожидаемым результатом. Такое мнение в разговоре с «Газетой.Ru» высказал бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин.

По его словам, «Динамо» в последнее время планомерно борется за чемпионство, а смена тренера летом не стала неожиданностью для клуба. Он отметил, что руководство знакомо с методикой главного тренера команды Сандро Шварца и рассчитывало на борьбу за золотые медали.

При этом неожиданным эксперт назвал включение ЦСКА в борьбу за чемпионство. В беседе с NEWS.ru он заявил о проблемах команды с физической подготовкой.

Он отметил, что после 60-й минуты армейцы теряют активность и переходят к игре на сохранение счета. По словам Масалитина, особенно заметна усталость футболистов после выступлений за национальные сборные. Он выделил Кирилла Глебова, Данила Кругового, Ивана Облякова и Матвея Кисляка.

«Им бы, наверное, хорошо бы паузу зимнюю. Но до нее еще надо дотерпеть», - заключил Масалитин.

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