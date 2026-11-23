Сергей Овчинников был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Локомотива» благодаря опыту работы в клубе, поддержке руководства и своим тренерским качествам. Об этом спортивный директор железнодорожников Нариман Акавов рассказал в беседе с championat.com.

По словам Акавова, Овчинников хорошо знаком с клубом и пользуется доверием руководства. Спортивный директор также отметил харизму специалиста и его тренерский опыт, подчеркнув, что команде требовалось добавить именно те качества, которыми обладает новый исполняющий обязанности главного тренера.

Овчинников пока не знает, станет ли главным тренером московского «Локомотива» на постоянной основе. Об этом рассказал «Газете.Ru» после матча 15-го тура РПЛ против «Родины».

По словам Овчинникова, решение о его назначении зависит от руководства клуба и высшего руководства РЖД. Он отметил, что для этого должно совпасть «много определенных обстоятельств». Поэтому специалист пока не может дать определенный ответ.

17 ноября «Локомотив» объявил об отставке главного тренера Михаила Галактионова.