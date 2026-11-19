Главной задачей Даниила Медведева на Итоговом турнире ATP остается выход из группы. Об этом в беседе с championat.com заявил бывший российский теннисист, двукратный победитель турниров «Большого шлема» Евгений Кафельников.

По его словам, нынешней формы россиянина хватило для победы над итальянцем Флавио Коболли, но оказалось недостаточно в матче с испанцем Карлосом Алькарасом.

«Медведев играет, как и всегда играл. Невозможно выделить хорошую или плохую форму», - сказал Кафельников.

Кафельников также выразил надежду на то, что у Медведева есть дополнительные силы, чтобы включить более высокую скорость и обыгрывать соперников.

Ранее Андрей Ольховский оценил победу Даниила Медведева над Флавио Коболли на Итоговом турнире.