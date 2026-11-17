Российский теннисист Даниил Медведев показал более агрессивную игру в первом матче группового этапа Итогового турнира ATP против итальянца Флавио Коболли. Об этом рассказал чемпион Australian Open 1994 года в миксте Андрей Ольховский в беседе с championat.com.

По его оценке, Медведев показал более агрессивную игру по сравнению с прежними выступлениями, уверенно держал темп и часто входил в корт.

Эксперт отметил, что быстрые передвижения Коболли по корту создали зрелищный матч, однако россиянин справился с давлением соперника. Ольховский выразил уверенность, что Медведев способен обыграть американца Фрэнсиса Тиафо, и не исключил победу россиянина в предстоящей встрече с испанцем Карлосом Алькарасом.

В беседе с «Газетой.Ru» Ольховский заявил, что Медведев успешно провел сезон, вернувшись в пятерку лучших игроков мирового рейтинга и одержав стартовую победу на Итоговом турнире года.

Эксперт оценил сезон Медведева положительно, отметив отличную концовку года и возродившееся желание побеждать. По его мнению, главное достижение игрока заключается в возвращении прежнего уровня игры и понимании собственных сил для дальнейшего подъема в рейтинге.

На старте соревнований в Турине россиянин в двух партиях обыграл итальянца Флавио Коболли. Во втором туре Медведеву предстоит встретиться со второй ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом, который ранее уверенно победил Фрэнсиса Тиафо.

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