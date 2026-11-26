Третья партия матча за звание чемпиона мира по шахматам, проведенная в Швейцарии индийцем Доммараджу Гукешем и представителем Узбекистана Жавохиром Синдаровым, завершилась ничьей.

В предыдущих двух партиях Гукеш и Синдаров также сыграли вничью. По итогам трех партий счет составляет 1,5:1,5.

Следующую партию планируется провести 28 ноября. Всего Гукеш и Синдаров могут сыграть 14 партий. В случае если одному из шахматистов удастся набрать 7,5 очка, он станет победителем матча. При ничейном счете по итогам 14 партий будет разыгран тай-брейк.

Ранее сообщалось, что гроссмейстер Магнус Карлсен, представляющий Норвегию и являющийся 16-м чемпионом мира, на соревновании Total Chess World Championship дважды уклонился от поединка с казахстанской шахматисткой Бибисарой Асаубаевой, стремясь сохранить свое первенство в рейтинге FIDE.