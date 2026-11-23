Сборная России смогла бы проявить себя на чемпионате мира или Европы. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал полузащитник грозненского «Ахмата» и игрок национальной команды Лечи Садулаев.

«Смогла бы, почему нет? У нас хороший состав, мы давно уже вместе, сыграны», - сказал он, отвечая на вопрос, смогла бы сборная России проявить себя на чемпионате мира или Европы.

Садулаев отметил, что проверить уровень команды можно только в матчах на турнирах подобного масштаба.

Среди ведущих сборных Садулаев хотел бы встретиться с Аргентиной. Ему импонируют дух этой команды, ее желание и готовность биться до самого конца. Игрок отметил, что было бы приятно сыграть против Лионеля Месси, однако даже без него аргентинцы остаются грозной силой.

Ранее футболист Андрей Лангович высказался о дебюте в сборной России.