Тренер ивановского «Текстильщика» Дмитрий Пятибратов положительно оценил командные действия и работу тренерского штаба сборной России в товарищеском матче против Венесуэлы. Об этом он сообщил в беседе с сайтом MK.ru.

Специалист обратил внимание на прекрасную форму Алексея Миранчука, оформившего дубль.

«Но как раз таки, что мне бросилось в глаза – это взаимодействие игроков. Тренерский штаб сработал очень здорово, потому что всегда сложно в сборной наигрывать взаимодействие», - сказал он.

По словам Пятибратова, игроки приезжают из разных клубов и имеют мало времени, чтобы «почувствовать» друг друга. Он подчеркнул, что главный тренер сборной Валерий Карпин проделал «крутую работу». При этом сборная показала сбалансированную игру, хороший переход из обороны в атаку, хорошо работавший прессинг и достаточную физическую готовность.

Товарищеская встреча прошла в Краснодаре 17 ноября и завершилась со счетом 2:0 в пользу подопечных Валерия Карпина. Дубль оформил капитан команды Алексей Миранчук, отличившийся на 59-й и 75-й минутах.

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