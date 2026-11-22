Представители французского футбольного клуба ПСЖ подтвердили диагностирование разрыва передней крестообразной связки правого колена у полузащитника Дезире Дуэ.

Травма была получена в ходе гостевого поединка одиннадцатого тура национального первенства, когда парижский клуб обыграл «Ниццу» со счетом 3:2. Футболист покинул поле на 44-й минуте встречи на носилках.

Медицинский штаб парижского коллектива уточнил, что операция будет проведена до окончания текущего месяца.

Отмечается, что 21-летний вингер присоединился к составу ПСЖ в 2024 году. За это время он дважды становился победителем Лиги чемпионов и чемпионом Франции. В нынешнем сезоне в активе спортсмена числится 15 проведенных встреч, 6 забитых мячей и 4 результативные передачи во всех официальных соревнованиях.

Ранее сообщалось, что футболист воронежского «Факела» Александр Кокшаров получил перелом большеберцовой кости в матче с «Акроном».