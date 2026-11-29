ФИФА может отказаться от премии мира, учреждённой в 2025 году, пишет New York Times.

Как рассказали изданию два высокопоставленных представителя федерации, решение пересматривают из‑за опасений, что награда приобретает политический характер. Ключевой повод для сомнений — тесные связи главы ФИФА Джанни Инфантино с Дональдом Трампом, который на данный момент остаётся единственным обладателем премии. Кроме того, в организации не уверены, что в будущем удастся подобрать кандидата, чьё награждение не вызывало бы вопросов.

Премию вручили Трампу в декабре во время жеребьёвки чемпионата мира 2026 года в Вашингтоне. ФИФА заявляла, что награда должна отражать гуманитарную роль футбола, но выбор лауреата вызвал широкий резонанс Правозащитники и представители футбольного сообщества критиковали непрозрачность процедуры и усматривали в решении явный политический подтекст.

Совет ФИФА поручил профильному комитету оценить, насколько целесообразно сохранять эту награду. Итоговое решение планируют принять на заседании совета 15 декабря в Катаре.

Ранее сообщалось, что США в третий раз примут женский чемпионат мира по футболу в 2031 году.