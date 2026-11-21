Совет европейского департамента Международной федерации баскетбола (FIBA Europe) оставил в силе отстранение команд России и Белоруссии по баскетболу от международных соревнований. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте организации.

«Статус российских и белорусских команд в соревнованиях FIBA Europe остается неизменным», — сообщили в пресс-службе FIBA Europe.

На заседании совета в Гамбурге подтвердили, что команды Израиля продолжат проводить домашние матчи на нейтральных площадках.

Команды России и Белоруссии по баскетболу отстранили от участия в турнирах под эгидой FIBA в марте 2022 года. Причиной стал конфликт на Украине. Затем отстранение неоднократно продлевалось.

Ранее сообщалось, что «Рубин» обыграл «Зенит» в матче 15-го тура РПЛ.