Поражение «Зенита» от «Рубина» в матче 15-го тура РПЛ стало следствием недооценки соперника и недостаточной мобилизации игроков петербургской команды. Такое мнение в интервью сайту MK.ru высказал бывший вице-президент и генеральный директор РФС, экс-президент «Торпедо» Александр Тукманов.

По словам эксперта, «Рубин» под руководством нового тренера Олега Кузьмина провел сильный матч и сумел оказать достойное сопротивление лидеру чемпионата. Тукманов подчеркнул, что казанцы не превосходили соперника в технической оснащенности или физической подготовке, но оказались лучше настроены на игру.

Он также выразил надежду, что Кузьмин надолго останется на посту главного тренера «Рубина». Тукманов отметил, что специалист был хорошим футболистом и провел много матчей за казанский клуб.

Кроме того, бывший руководитель РФС заявил, что хотел бы видеть Олега Кузьмина и Сергея Овчинникова во главе своих команд на постоянной основе.

Ранее экс-футболист Валерий Масалитин назвал ожидаемым лидерство «Динамо» после первого круга РПЛ.