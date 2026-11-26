Четверо россиян будут выступать на первых этапах Кубка мира по лыжным гонкам в Финляндии и Норвегии, несмотря на ограничения на въезд для спортсменов РФ.

«Несмотря на введенные Финляндией и Норвегией ограничения на въезд для российских спортсменов, первые этапы Кубка мира в Руке (27-29 ноября) и Тронхейме (4-6 декабря) не останутся без российских лыжников», — сообщает Федерация лыжных гонок России.

Наталья Терентьева, Савелий Коростелев, Дарья Непряева и Сергей Волков заявлены к участию в первом и втором этапах Кубка мира.

Уточняется, что изначально предполагалось участие делегации из 16 человек. Однако спортсмены со статусом индивидуальных нейтральных атлетов (AIN), находившиеся в РФ, даже при наличии виз не могут въехать в Финляндию и Норвегию из-за введенных ограничений.

«Решение о выезде спортсменов с нейтральным статусом на следующие этапы Кубка мира, на „Тур де Ски“ и чемпионат мира будет приниматься исходя из фактической политической обстановки и возможности получения необходимых разрешений», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что глава Минспорта Михаил Дегтярев призвал лишить Финляндию, Норвегию и Чехию права проводить крупные международные соревнования из-за ограничений в отношении российских спортсменов.