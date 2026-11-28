Спортивный арбитражный суд (CAS) привел в пример действия Международной федерации хоккея (IIHF) в отношении сборной Израиля, обосновывая решение о допуске российских команд к международным соревнованиям. Соответствующие аргументы содержатся в мотивировочной части постановления, опубликованной на сайте суда.

В документе отмечается, что в 2025 году власти Австралии не смогли гарантировать безопасность участников чемпионата мира во втором дивизионе из-за возможного присутствия израильской сборной.

В ответ IIHF перенесла турнир в Сербию, при этом сохранив за израильской командой право на участие. Таким образом, федерация предпочла изменить место проведения соревнований, а не отстранять национальную команду.

В случае с Россией международная федерация применила противоположный подход, полностью исключив российскую сборную из турниров. CAS обратил внимание, что IIHF не предприняла сопоставимой оценки рисков в отношении команд Ирана и США. По мнению суда, подобные различия в решениях ставят под сомнение последовательность и объективность политики федерации в вопросах допуска национальных сборных.

Ранее Комиссия Международного совета по спортивному арбитражу отказалась рассматривать требование IIHF об отводе двух судей, которые участвовали в принятии решения о допуске сборных России к турнирам, сообщили в CAS.