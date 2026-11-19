Комиссия Международного совета по спортивному арбитражу (ICAS) отказалась рассматривать требование Международной федерации хоккея (IIHF) об отводе двух судей, которые участвовали в принятии решения о допуске сборных России к турнирам, сообщили в CAS.

30 октября CAS обязал IIHF допустить сборные РФ к международным турнирам. Однако федерация оспорила это решение, так как, по ее данным, двое из трех судей, выносивших решение о российских сборных, имели нераскрытые деловые связи с Россией.

Комиссия ICAS по отводам (ICAS Challenge Commission) не стала рассматривать ходатайство IIHF об отводе, обосновав этот тем, что оно было подано через 14 дней после уведомления сторон о резолютивной части арбитражного решения, оно стало окончательным с момента его уведомления сторонам.

Напомним, решение CAS допустить сборные РФ к соревнованиям вызвало неоднозначную реакцию со стороны ряда стран — хоккейные ассоциации Финляндии, Швеции, Норвегии, Чехии, Дании и Латвии объявили о бойкоте матчей с участием сборной РФ.

Глава Минспорта РФ Михаил Дегтярев призвал лишить Финляндию, Норвегию и Чехию права проводить крупные международные соревнования из-за ограничений в отношении российских спортсменов.