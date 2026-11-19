Супруга пропавшего в Китае владивостокского моряка Игоря Доценко сообщила о его обнаружении погибшим. Инцидент произошел в городе Чжоушань, где судно находилось 8 ноября.

Ранее, 12 ноября, Виктория Доценко обращалась к общественности с просьбой содействовать в поисках мужа. По ее словам, моряк сошел на берег для встречи с приятелем, после чего не вернулся на борт рыболовецкого судна «Мыс Олюторский».

Известно, что 25-летний специалист находился в служебной командировке. Последняя связь с ним была установлена после встречи со знакомым, когда он сообщил о намерении вернуться на корабль, однако впоследствии перестал отвечать на звонки.

В августе дипломатическое представительство РФ в КНР подтвердило факт гибели трех российских моряков в провинции Хэбэй летом 2026 года. По предварительным данным местных правоохранительных органов, признаки криминала отсутствовали, летальный исход наступил по естественным причинам.

Ранее сообщалось, что сестра погибшего моряка из Владивостока поблагодарила людей, помогавших распространять информацию о его пропаже.