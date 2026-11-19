Моряка из Владивостока Игоря, пропавшего более недели назад, нашли погибшим в воде на территории Китая, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на родственников.

О пропаже моряка стало известно 8 ноября. Вечером того дня он ещё общался с женой, но позже перестал отвечать на звонки и сообщения. Его телефон стал недоступен, а геолокация перестала отображаться.

«Сейчас перед нашей семьей стоит очень тяжелый период — необходимо организовать перевозку тела на родину, перелеты, похороны и множество других организационных вопросов», — рассказала сестра погибшего.

Родственники объявили сбор средств для покрытия непредвиденных расходов. Сестра погибшего также поблагодарила людей, которые помогали распространять информацию о его исчезновении.