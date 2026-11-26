Жена Никиты Джигурды, фигуристка Марина Анисина, опровергла сообщения о скандале с участием супруга в больнице. В Instagram* она обратилась к журналистам с просьбой не спекулировать на ситуации.

По словам Анисиной, представители СМИ непрерывно звонят ей и требуют комментариев, хотя она уже рассказала о произошедшем. Фигуристка подчеркнула, что сейчас сосредоточена на поддержке мужа и выполнении рекомендаций врачей.

Анисина отдельно опровергла информацию о том, что Джигурда устроил скандал из-за запрета на курение, алкоголь, секс и тяжелые физические нагрузки. По ее словам, подобных ограничений у шоумена нет.

«Никита народный герой, его приняли в больнице великолепно, и он со своей стороны всем благодарен, и никаких скандалов нет. Он выполняет, что советуют врачи», — написала она, добавив, что сообщения о конфликтах не соответствуют действительности.

Анисина также призвала не распространять догадки о состоянии супруга, отметив, что реанимация не является местом, куда можно свободно проходить.

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