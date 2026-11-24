Российские военные продолжают наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры на Украине, которые используются Вооружёнными силами Украины в военных целях. Одним из наиболее показательных последствий стала ситуация в Одессе, где вслед за отключениями света, воды и тепла начались перебои с мобильной связью. Блэкаут в регионе фиксируется уже третий день подряд.

По данным околовоенных Telegram-каналов, серьёзные проблемы в Одесской области начались после того, как российские военные нанесли один из самых массированных ударов по территории Украины. Под удар попали Центральная, Западная и Южная части страны.

Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» сообщает, что на данный момент удалось восстановить лишь снабжение критически важной инфраструктуры, при этом круглосуточные плановые ограничения подачи электроэнергии продолжают действовать.

Эксперт: почти все электростанции выведены из строя

Военный эксперт Юрий Кнутов в эксклюзивной беседе с aif.ru подробно объяснил, как сложившаяся ситуация с энергетикой отражается на обстановке в рядах украинской армии. По его словам, российские военные достаточно активно работают по системе генерации энергии.

Удар по ВСУ. Фото: кадр видео

«Российские военные достаточно активно работают по системе генерации энергии. На сегодняшний день практически все электростанции Украины либо выведены из строя, либо восстановлены после ремонта. По ним мы тоже работаем. Все электричество идет только от атомных электростанций, которые российские военные не трогают. Но мы работаем по трансформаторам. За счет этого на Украине сегодня наблюдаются серьезные проблемы с организацией производства беспилотников и всего остального», — пояснил военный эксперт.

Таким образом, ключевым фактором становится не только физическое разрушение генерирующих мощностей, но и нарушение всей цепочки распределения энергии. Трансформаторные подстанции, обеспечивающие работу промышленных объектов, оказались уязвимым звеном, и именно это, по оценке специалиста, напрямую бьёт по способности украинской промышленности выпускать дроны и другую военную продукцию.

Под землю и в подвалы: как ВСУ пытаются спасти производство

Кнутов уточнил, что в сложившихся условиях украинская сторона экстренно рассматривает вопрос о переносе военных производств под землю. Речь идёт о попытке спрятать цеха от ударов и сохранить выпуск продукции хотя бы в ограниченных объёмах.

«И в Киевской области, и в других регионах целый бум по поиску подвальных, подземных помещений, которые можно быстро привести в порядок и выпускать там военную продукцию. Для выпуска военной продукции они используют генераторы. Но здесь есть серьезный минус, потому что генераторы выделяют тепло, которое фиксируется нашими дронами-разведчиками. Также много подобных фиксаций со спутников. Они фиксируют эти военные производства, а позже туда наносятся удары, которые выбивают генераторы», — сказал он.

По словам эксперта, ставка на генераторы оборачивается дополнительной уязвимостью. Тепловой след от работающего оборудования демаскирует объект, а средства разведки — как беспилотные, так и спутниковые — позволяют оперативно выявлять такие точки. В результате подземные цеха, задуманные как скрытые площадки, сами превращаются в цели.

Киев ищет убежище в Европе: дроны уходят за границу

Также, по словам эксперта, Украина пытается переносить военные производства в другие страны Европы. Это связано с тем, что собственные мощности становятся всё более уязвимыми, а потребность в беспилотниках растёт.

«Украина обсуждает вынос предприятий за рубеж. Буквально недавно в Брюсселе рассматривалось резкое увеличение финансирования киевского режима. В частности, речь шла о том, что на конец этого года у них стоит план семь миллионов беспилотников, это включая те дроны, которые они используют в зоне боевого соприкосновения. А на следующий год они планируют сделать 20 млн беспилотников. Из тех денег, которые они планируют выделить на 20 млн беспилотников, 67% останется в ЕС. Это говорит о том, что 67% беспилотников Европа производит на своих заводах. Конечно, вывести их из строя будет тяжело», — пояснил военный эксперт.

Беспилотник ВСУ. Фото: Кадр из видео

Что это значит для поставок ВСУ

Кнутов добавил, что в случае реализации такого сценария будут серьёзно перерезаться поставки для ВСУ из стран Европы. Логистические цепочки, связывающие европейские заводы с украинскими подразделениями, окажутся под дополнительным давлением, а сама Украина будет всё сильнее зависеть от внешнего производства.

Таким образом, удары по энергетике дают эффект сразу на нескольких уровнях: обесточенные города, остановленные заводы, вынужденный перенос мощностей под землю и всё более сложная логистика поставок. Блэкаут в Одессе в этом смысле — не локальный эпизод, а наглядный индикатор системных проблем, с которыми сталкивается украинская армия. И именно совокупность этих факторов, по оценке эксперта, определяет текущую обстановку в рядах ВСУ.