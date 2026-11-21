Председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в эксклюзивном комментарии aif.ru оценил перспективы запрета «Википедии» в России. Поводом стало официальное предупреждение Генеральной прокуратуры РФ, направленное владельцу онлайн-энциклопедии, о возможном введении ограничительных мер. Ранее ресурс уже подвергался штрафам.

По словам эксперта, вопрос о блокировке остаётся открытым уже около десяти лет.

«Запретить "Википедию" в России обещают это уже лет десять. Интернет-энциклопедия давно уже нарушает российское законодательство. Но критическая масса может возникнуть именно сейчас из-за большого числа статей по СВО и Украине, которые входят в противоречие с нашими законами. Может быть, сейчас прокуратура будет настроена решительнее», — заявил Клименко.

Он добавил, что с точки зрения российского законодательства не только «Википедию» нужно заблокировать на территории страны, но и Google, «потому что они все так или иначе что-то нарушают».

Напомним, только с 2022 года Генпрокуратура совместно с Роскомнадзором требовали от «Википедии» удалить сотни статей, которые содержали информацию, запрещенную к распространению в России. Wikimedia Foundation последовательно отказывалась это делать, называя удаление материалов «ограничением свободы информации».

Российские суды к 2025 году обязали владельца «Википедии» выплатить более 40 млн рублей штрафов за отказ удалять материалы. А 10 ноября 2026 года Таганский суд Москвы выписал организации самый крупный штраф в 15,2 млн рублей. Основание — размещение текста служебного военного стандарта, относящегося к гостайне, и аналогичных материалов.