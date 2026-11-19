Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов раскрыл в эксклюзивном интервью aif.ru, откуда ВСУ атаковали Адыгею, где пострадали четыре человека.

Напомним, утром 18 ноября обломки украинского беспилотника упали на пятиэтажный жилой дом в поселке Энем Тахтамукайского района Адыгеи. В результате происшествия пострадали четыре человека. Кроме того, повреждения получили другие жилые дома, автомобили и газовая труба.

«Всё, что ближе к линии соприкосновения, атакуется со стороны Украины. По Курской, Белгородской, Воронежской, Ростовской областям. По Волгограду или Адыгее через северную часть Кавказского хребта летят», — сказал Попов.

Он отметил, что ВСУ используют БПЛА дальнего действия.

Ранее генерал Попов сказал, откуда шла атака на Крымский мост в третий раз за неделю.