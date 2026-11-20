Релиз видеоигры GTA VI от студии Rockstar Games обернулся феноменальным коммерческим успехом, сообщает агентство Bloomberg, опираясь на данные компании Take‑Two Interactive.

Уже в первые 24 часа после релиза игра принесла разработчикам 3,79 миллиарда долларов выручки по всему миру. В Take‑Two Interactive подчёркивают, что по этому показателю проект стал самым масштабным развлекательным релизом в истории. По масштабу он превзошёл показатели не только игровой индустрии, но и других сегментов медиарынка.

Особого внимания заслуживает динамика предзаказов: ещё до официального выхода пользователи приобрели 32,5 миллиона копий GTA VI. Этот результат также установил новый рекорд отрасли.

Сама игра поступила в продажу 19 ноября и моментально привлекла внимание многомиллионной аудитории, укрепив статус одной из самых значимых премьер в истории игровой индустрии.

Ранее 21-летний Арион Куртадж, состоявший в хакерской группировке Lapsus$, признал вину в шантаже компании Rockstar Games и публикации в сети материалов ранней версии GTA VI.