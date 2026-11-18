21-летний Арион Куртадж, состоявший в хакерской группировке Lapsus$, признал вину в совершении ряда киберпреступлений. Среди них — шантаж компании Rockstar Games и публикация в интернете материалов ранней версии Grand Theft Auto VI. Об этом сообщает The New York Times.

В 2022 году Куртадж, еще будучи подростком, взломал системы разработчика GTA и разместил на специализированном форуме около 90 видеозаписей игрового процесса будущей части франшизы. После атаки он потребовал от Rockstar связаться с ним, угрожая раскрыть исходный код проекта.

Не получив ответа, хакер опубликовал похищенные материалы под псевдонимом TeaPotUberHacker. История получила широкую огласку незадолго до выхода GTA VI, первые пользователи которой получили доступ к игре в Новой Зеландии.

По данным следствия, Куртадж продолжал заниматься незаконной деятельностью даже после предъявления обвинений. Находясь под арестом в гостинице, он использовал телевизор, приставку Amazon Fire TV и мобильный телефон для проведения новых атак. В частности, ему удалось взломать Uber, что привело к нарушению работы внутренних систем компании и ущербу свыше 2,8 млн долларов.

Ранее сообщалось, что компанию из Мюнхена Quantum Systems, которая штампует беспилотники для ВСУ и открыла на Украине свои цеха, наказали хакеры.