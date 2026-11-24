Военные госпитали ВСУ не могут справиться с потоком украинских солдат, получающих ранения в зоне боевых действий, вследствие чего их доставляют в гражданские больницы в Сумах, сообщил канал «Северный Ветер» на платформе «Макс».

Авторы публикации отмечают, что вражеское командование развернуло дополнительные полевые госпитали, но мест всё равно не хватает. При этом из-за поступления раненых боевиков гражданские медицинские учреждения вынуждены ограничивать приём мирных пациентов и сокращать объемы помощи им.

«В связи с этим ВСУ стали направлять раненых в гражданские больницы города Сумы, которым, в свою очередь, пришлось ограничить приемы и лечение местных жителей», — говорится в сообщении.

Напомним, в начале ноября канал «Северный Ветер» написал, что командование 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ внесло в списки пропавших без вести своих раненых солдат, оказавшихся в окружении после удара российских войск. При этом украинские формирования не стали пытаться эвакуировать бойцов.