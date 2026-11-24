Российские военные в ходе ночной атаки поразили подстанцию в Черниговской области, от которой зависит электроснабжение украинских оборонных предприятий. Об этом во вторник проинформировало Минобороны РФ.

В течение прошедшей ночи дронами были атакованы энергетические и топливные объекты, а также гражданские суда, привлекаемые к нуждам ВСУ.

Как уточнили в ведомстве, в результате атаки была поражена подстанция напряжением 110 кВ, расположенная в Прилуках (Черниговская область). Именно этот объект обеспечивает электроэнергией предприятия украинского ВПК.

Ранее сообщалось, что армия РФ поразила локомотив с грузами для ВСУ в Харьковской области.