Министерство обороны России сообщило о новых ударах по объектам транспортной инфраструктуры, используемым украинскими военными. Как уточнили в ведомстве, в результате атаки беспилотников в Харьковской области был выведен из строя железнодорожный локомотив.

По данным Минобороны, цель находилась в районе города Мерефа. Данный состав задействовался для перевозки вооружения и военной техники в интересах ВСУ.

Кроме того, в сводке ведомства говорится об ударе по морскому судну в акватории Черного моря восточнее Одессы. Согласно заявлению военных, данное плавсредство доставляло грузы двойного назначения для украинской армии.

В Минобороны подчеркнули, что удары наносились по объектам транспортной инфраструктуры и судам, которые обеспечивали нужды украинских войск.

Ранее сообщалось, что ВС РФ поразили место совещания высокопоставленных представителей ВСУ.