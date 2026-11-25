Возбудителем массового желудочно-кишечного расстройства среди туристов и экипажа американского круизного судна Caribbean Princess стал норовирус. К такому заключению пришли специалисты Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

По уточненным данным американского ведомства, за время рейса инфекцию подхватили 268 человек. Симптомы проявились у 233 из 2936 отдыхающих и у 35 из 1132 моряков и сотрудников сервиса.

Двенадцатидневный круиз по акватории Карибского моря стартовал из Флориды 11 ноября, а первые признаки массового недомогания медики судна зафиксировали спустя четверо суток — 15 ноября. Как ранее сообщал телеканал NBC, изначально число заболевших оценивалось примерно в полторы сотни человек, однако к моменту швартовки лайнера в порту Форт-Лодердейл в понедельник, 23 ноября, статистика выросла почти вдвое.

Согласно сводке санитарной программы CDC, компания-оператор Princess Cruises ввела на борту усиленную дезинфекцию помещений, изолировала инфицированных в отдельных каютах и организовала сбор анализов для лабораторной проверки.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова предполагала, что симптомы вызваны либо пищевым отравлением из-за нарушений на камбузе, либо ротавирусом и норовирусом. По данным CDC, нынешнее ЧП стало уже десятой вспышкой кишечных инфекций на круизных судах США за 2026 год и второй на борту самого Caribbean Princess после майского рейса, когда пострадали более ста человек.