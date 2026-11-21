Вспышку неизвестного заболевания зафиксировали на корабле Caribbean Princess, совершающем 12-дневный круиз по Карибскому морю. Более 130 пассажиров и 14 членов экипажа спустя четыре дня после отправления столкнулись с серьёзным недомоганием. Они начали жаловаться на проблемы с желудком, диарею и рвоту. Причина вспышки неизвестного заболевания до сих пор не установлена.

В эксклюзивном комментарии aif.ru врач-терапевт Надежда Чернышова отметила, что в этой ситуации можно говорить о двух возможных диагнозах, которые связаны с указанными симптомами.

«Во-первых, это может быть пищевая токсикоинфекция, потому что они все питались в одном месте во время круиза, им готовили на одной и той же кухне одни и те же люди. Вполне возможно, что кто-то из членов экипажа, сотрудников кухни, являлся носителем какого-то возбудителя, который может вызвать пищевую токсикоинфекцию. Второй вариант – это вирусы, норовирус или ротовирус, которые передаются от человека к человеку и тоже вызывают такие же симптомы», — объяснила эксперт.

При этом врач Чернышова подчеркнула, что для точной постановки диагноза необходимы данные анализов пострадавших.