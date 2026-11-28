Во Франции фиксируется резкий скачок спроса на обучение в частных лицеях на фоне продолжающихся более двух месяцев акций протеста и блокирования государственных учебных заведений. Как сообщает французская радиостанция RTL, родители всерьез опасаются за уровень знаний своих детей и их шансы на зачисление в высшие учебные заведения, из-за чего пытаются перевести школьников в негосударственный сектор прямо в разгар учебного года.

В частности, руководство парижской светской частной школы Ecole Pascal отмечает стабильный приток подобных обращений с первых чисел ноября. В учреждении уточнили, что администрация получила уже около двадцати писем от семей, просящих о незамедлительном зачислении из-за неблагоприятных перспектив в заблокированных государственных школах. Хотя запросы касаются всех ступеней, основной поток приходится на учеников предпоследних (première) и выпускных (terminale) классов, для которых критически важна своевременная профориентация и регистрация на национальной платформе поступления в вузы Parcoursup. Удовлетворить все заявки в середине года крайне сложно из-за нехватки мест по конкретным профильным дисциплинам, тем не менее школа уже зачислила двоих новичков и готовит документы еще для двоих.

По данным издания, тенденция вышла далеко за пределы столицы. Генеральный секретарь крупнейшего профсоюза работников частного образования Fep-CFDT Валери Жине заявила, что более десяти из сорока региональных руководителей организации подтвердили рост числа консультаций и фактический приход новых учеников из государственного сектора. Чтобы оперативно реагировать на ажиотаж, некоторые частные учебные заведения даже приняли решение перенести традиционные дни открытых дверей на более ранний срок.

Кризис в образовательной сфере Франции тянется с середины сентября, когда учащиеся начали баррикадировать входы в лицеи, протестуя против неудовлетворительного состояния зданий, нехватки преподавателей и слишком плотного графика занятий. Позднее к выступлениям присоединились профсоюзы, недовольные мерами бюджетной экономии и уровнем оплаты труда. В конце октября французские власти попытались сбить волну недовольства, пообещав выделить 20 тысяч дополнительных мест в университетах, расширить штат педагогов и в будущем реформировать систему Parcoursup. Несмотря на некоторое снижение числа заблокированных школ в последние недели, молодежные объединения заявляют о намерении продолжать борьбу, обвиняя правительство в попытках просто переждать пик протестов.

Ранее во Франции обострилась социальная напряженность и в других сферах: в середине ноября сотрудники правоохранительных органов устроили акцию протеста в Париже, заблокировав подъезды к Елисейскому дворцу, писал aif.