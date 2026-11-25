«Нервный срыв» не является медицинским диагнозом, однако у кошек действительно бывают поведенческие расстройства. Они могут проявляться тревожностью, страхами, навязчивым вылизыванием, агрессией и изменениями поведения в пожилом возрасте. Об этом пишет URA.RU.

В отличие от людей, кошки редко выражают стресс привычным для нас способом. Вместо этого животные могут прятаться, громко мяукать по ночам, метить территорию, вылизываться до появления залысин или переставать пользоваться лотком.

К распространенным проблемам относятся тревожные состояния и фобии. Кошка может панически реагировать на громкие звуки, незнакомцев или одиночество. В таком состоянии животное пытается спрятаться, замирает или мечется, рискуя получить травму.

Другой вид нарушений — компульсивное поведение: вылизывание до ран, сосание тканей, хождение по кругу или преследование несуществующей добычи.

Также у кошек встречается агрессия, которая возникает без очевидной угрозы, например при поглаживании или в ответ на раздражитель, до которого животное не может добраться. У пожилых питомцев возможна когнитивная дисфункция, сопровождающаяся дезориентацией, ночными криками и нарушением привычек.

Однако резкое изменение поведения не всегда связано с психикой. Причиной могут быть хроническая боль, заболевания зубов и суставов, цистит или другие проблемы со здоровьем. Поэтому начинать обследование следует с визита к ветеринару. Врач оценит состояние животного и при необходимости назначит анализы и дополнительную диагностику.

Если медицинские причины исключены, стоит обратить внимание на условия содержания. Стресс у кошки могут вызвать переезд, ремонт, появление нового питомца или ребенка, шум, конфликты с другими животными и недостаток активности. Помочь могут стабильный распорядок дня, укрытия, игровые занятия, когтеточки и постепенное привыкание к пугающим раздражителям.

В некоторых случаях ветеринар может рекомендовать поведенческую коррекцию или медикаментозную поддержку. Самостоятельно давать кошке человеческие успокоительные нельзя. Такие препараты могут быть опасны для животного.

Наказания и крики также способны усилить страх и закрепить нежелательное поведение.

Срочно обратиться к врачу необходимо, если кошка перестала есть или пить, дышит с открытым ртом, травмирует себя, долго не может успокоиться, теряет координацию или у нее начинаются судороги. Поведенческие изменения важно рассматривать как возможный сигнал боли или заболевания, а не как проявление плохого характера.

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