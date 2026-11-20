Комки шерсти в желудке чаще всего встречаются у кошек, а у собак это бывает крайне редко, поскольку при вылизывании они заглатывают шерсть, которая обычно выходит естественным путем. Об этом «Газете.Ru» рассказала ветеринар Кристина Гриненко.

По ее словам, шерсть не переваривается и может сбиваться в комки – трихобезоары. Чаще всего их находят у длинношерстных пород, пожилых котов и питомцев в период сезонной линьки.

Гриненко отметила, что такие комки вызывают рвоту, вздутие, запор и вялость, а при блокировке одного из отделов пищеварительного тракта опасны для жизни животного. При подобных симптомах Гриненко посоветовала обращаться к ветеринару, который назначит средство для выведения шерсти. В некоторых случаях может потребоваться полостная или эндоскопическая операция. Полностью исключить образование комков нельзя, однако профилактика с помощью специализированных кормов и мальт-паст влияет на их количество и размер и помогает избежать опасных последствий для здоровья кошки.

Влажный корм для кошек не рекомендуется оставлять в миске более чем на два часа. Об этом NEWS.ru заявила зоопсихолог Светлана Капустина. Она предупредила, что в миске, особенно в теплой комнате, еда портится довольно быстро, поэтому ее остатки желательно выбросить максимум через два часа.

Если пакетик использован не полностью, оставшийся корм специалист посоветовала убрать в герметичный контейнер и поместить в холодильник. В таких условиях он остается свежим и может храниться до двух суток.

Ранее ветврач Антон Тихоненков посоветовал россиянам не целовать домашних питомцев.