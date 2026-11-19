Украинские боевички при попадании в российский плен могут выдать важную информацию о ВСУ, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru военно-политический эксперт, участник СВО Ян Гагин.

Напомним, российский военнослужащий с позывным Ялта рассказал, что дроноводы ВС РФ не раз замечали, что противник использует женщин в повседневной боевой работе. Такие ситуации, в частности, фиксировались в районе Дружковки.

По его словам, женщины у противника в основном задействованы в подразделениях БПЛА, среди них было замечено немало молодых девушек.

«Женщин в ВСУ действительно много, особенно среди дроноводов. При попадании в плен они, по большому счету, ничем не отличаются от мужчин из ВСУ. Однако они могут рассказать много интересной информации: позывные командиров, где располагались их пункты временной дислокации, где находятся складские помещения, в которых находятся запасы тех же беспилотных систем или боеприпасов. Они могут рассказать все то же, что и любой другой украинский военнослужащий», - пояснил эксперт.

Гагин отметил, что боевички ВСУ, выполнявшие роль дроноводов, также могут рассказать о том, где они проходили подготовку и кто их готовил.

Ранее стало известно, что особые боевички попали в прицел.