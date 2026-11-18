В результате ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории Луганской Народной Республики за сутки погибли семь человек, ранены четверо, сообщил глава региона Леонид Пасечник.

«Тяжелые сутки для нашей республики: семь человек погибли, еще четверо ранены», - написал он в мессенджере «Макс».

По словам Пасечника, на автодорогах Старобельского и Новоайдарского округов атаковали легковую машину и микроавтобус, в результате смертельные ранения получили два водителя. Еще два мирных жителя погибли при ударах ВСУ по грузовикам в Новопсковском округе.

В районе села Светлое Старобельского округа украинские боевики нанесли удар по трактору, который работал в поле. В результате погиб 22-летний местный житель, сообщил глава региона.

Пасечник рассказал, что в Беловодском округе под удар противника попал грузовой автомобиль дорожной службы. Во время атаки один работник погиб, второй получил ранения.

В Троицком целью БПЛА ВСУ стали женщины на улице. В результате атаки 62-летняя мирная жительница погибла, двое получили ранения. Во время еще одной атаки пострадал 66-летний мужчина, сообщил он.

Напомним, 14 ноября Пасечник сообщил, что атаке украинских дронов в ЛНР подверглась станция скорой помощи.

12 ноября в МЧС сообщили, что в Северодонецке украинские формирования нанесли удары с помощью беспилотников по расчетам пожарных, работавшим на месте возгорания.