Самолет-разведчик ВВС Швеции Gulfstream S102B Korpen патрулирует границу России и Финляндии, следует из данных мониторинговых сервисов.

Воздушное судно вылетело с военной авиабазы Мальмен в Швеции примерно в 9:06, после чего взяло курс на северо-восток. Когда самолет достиг северной части Финляндии, он стал летать вдоль границы с Россией.

Разведчик ведет патрулирование на фоне учений Lapland Steel 26, которые начинаются 29 ноября в Финляндии — эти маневры будут проходить в непосредственной близости от границы РФ и участие в них примут силы Североатлантического альянса.

В России неоднократно указывали на усиление активности НАТО в непосредственной близости к РФ. Власти страны выражали обеспокоенность в связи с наращиванием сил альянса в Европе.