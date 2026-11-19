В Северной Осетии изменили структуру органов исполнительной власти, в результате чего появились два новых министерства, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Комитет по делам гражданской обороны и ЧС преобразовали в министерство по региональной безопасности и делам СВО. В зону ответственности этого ведомства входят вопросы гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. Кроме того, министерство будет заниматься вопросами поддержки подразделений армии России и добровольцев, которые принимают участие в зоне проведения специальной военной операции.

Второе новое министерство образовалось при слиянии министерства по национальной политике и внешних связей и комитета по делам печати и массовых коммуникаций. Новая структура получила название министерства по национальной политике, массовым коммуникациям и внешним связям. В задачах ведомства — проведение государственной политики в сферах национальной политики, межнациональных отношений и внешних связей, а также массовых коммуникаций и СМИ, издательской и полиграфической деятельности.