Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Олега Логунова на должность заместителя генерального прокурора РФ. Документ опубликован на портале официального опубликования правовых актов и вступает в силу со дня подписания — 17 ноября 2026 года.

Согласно тексту указа, Логунов назначается заместителем генпрокурора с освобождением от предыдущей должности. Назначению предшествовали консультации в Совете Федерации: 9 ноября кандидатуру, представленную главой государства, рассмотрели на совместном заседании комитетов по конституционному законодательству и государственному строительству, а также по обороне и безопасности. Сенаторы поддержали назначение.

До этого Олег Логунов возглавлял Главное управление кадров Генеральной прокуратуры, заняв этот пост в ноябре 2025 года. Ранее он работал заместителем полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе.

Логунов родился в 1962 году, окончил Свердловский юридический институт в 1983-м. Его служба в органах прокуратуры составляет 26 лет, из которых 21 год — на руководящих должностях. Он имеет степень кандидата юридических наук, является старшим советником юстиции и заслуженным юристом РФ. Карьеру начинал в прокуратуре Приморского края, прошёл путь от следователя до заместителя прокурора Владивостока, затем занимал должность заместителя прокурора Псковской области и возглавлял управление Генпрокуратуры в Северо-Западном федеральном округе.

Ранее, 22 октября, президент назначил новых членов правительства. 21 октября Госдума утвердила всех пятерых кандидатов. Перестановки инициированы премьер-министром Михаилом Мишустиным и согласованы с президентом.