В Севастополе возобновляется продажа билетов на автобусные рейсы, следующие через Крымский мост, сообщил в мессенджере «Макс» губернатор города Михаил Развожаев.

По его словам, билеты вновь начнут продавать с 21 ноября. Пассажиры автобусных рейсов будут пересаживаться в Керчи на электричку, которая отвезет их до Тамани, после чего они дальше будут ехать автобусом до конечного пункта по купленному билету. Губернатор добавил, что билет на электричку надо будет приобретать отдельно, а данная схема движения является временной.

«Рейсы, которые идут не через Крымский мост, работают в штатном режиме», — проинформировал Развожаев.

Напомним, Крымский мост был трижды атакован ВСУ за эту неделю. Конструкция получила повреждения, и движение по автомобильной части было приостановлено.