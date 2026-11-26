В образцах рыбы из Ладожского озера впервые обнаружили микропластик. Результаты исследования ученых Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра РАН были опубликованы в журнале «Биология внутренних вод».

Ученые исследовали образцы восьми видов рыб, которые были собраны в северной части озера. Во внутренностях семи видов исследователи обнаружили микропластик — частиц не было только у леща.

Больше всего частиц было у окуня и судака, и, по мнению ученых, это связано с тем, что данные виды являются хищными и могут поглощать микропластик вместе со своими жертвами.

Отмечается, найденные частицы представляют собой волокна, которые похожи на обрывки ниток. Примерно половина из них была короче миллиметра.

Пока не удалось определить химический состав большинства частиц микропластика, но уже получилось выяснить, что в корюшке и густере находился пластик ПЭТ, из которого делают бутылки и полиэстеровую ткань.