Запрет на вылов воблы продлили до 31 декабря 2027 года, следует из приказа Минсельхоза, который был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Из-за сокращения популяции воблы вылов этой рыбы запретили еще в 2024 году. Теперь ограничение продлили, и оно касается как промышленного рыболовства (кроме разрешенного прилова в соответствии с правилами рыболовства), так и любительского.

Ловить воблу запрещено в Каспийском море, Республике Калмыкии, на Волге и ее водотоках в границах Астраханской области.

За 35 лет объем вылова воблы в Каспийском море снизился в 60 раз, сообщал ранее Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии. Так, в 1990 году объем добычи составлял 18 тыс. тонн, а в 2024-м всего 300 тонн.

Среди причин такого сокращения назывались многолетний вылов и браконьерство, а также экологические факторы: ухудшение условий нереста, изменение режима Волги и падение уровня Каспийского моря.