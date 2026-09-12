Глава Минсельхоза Португалии призвал ЕС выделить средства на пожарных коз

Португалия призвала Евросоюз выделить в рамках долгосрочного бюджета средства на оплату работы пастухов, которые будут выгонять коз, коров и овец на участки с высоким риском возникновения лесных пожаров. Об этом сообщает Politico.

Министр сельского хозяйства Португалии Жозе Мануэл Фернандеш заявил изданию, что сейчас страна самостоятельно финансирует такие мероприятия, хотя они, по его мнению, проводятся в интересах всего Евросоюза. Поэтому Лиссабон рассчитывает на финансовую помощь Брюсселя при формировании следующего долгосрочного бюджета ЕС.

Как отмечает Politico в другой публикации, использование так называемых «пожарных коз» для профилактики распространения лесных пожаров в этом году одобрила Еврокомиссия. Ученые подтвердили эффективность такого подхода: животные поедают кустарники и другую растительность, благодаря чему на участках формируются своеобразные противопожарные полосы.

В нескольких регионах Испании выпас животных уже помог сдержать распространение лесных пожаров в этом году. При этом такой способ профилактики не требует сложной техники, однако обходится достаточно дорого.

Летом Европа столкнулась с одним из самых жарких периодов последних лет. Наиболее серьезный ущерб от лесных пожаров понесли Испания, Португалия, Франция, Италия и Греция.